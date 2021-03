Stiri pe aceeasi tema

- Ba desparțiți, ba impreuna... Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai schimbatori ca vremea! Dupa ce faimosul afacerist a petrecut ore bune intr-un club de fițe din Capitala alaturi de Florin Salam și in compania a mai multor domnișoare, acesta s-a gandit ca e timpul sa o impace pe focoasa blondina,…

- Daniel Pancu este unul dintre cei mai colerici foști fotbaliști și nu de puține ori s-a enervat pe teren. Ei bine, in ceea ce privește viața sa personala, sportivul este un mielușel in fața iubitei. Paparazzii de la Spynews l-au surprins in timp ce se afla la restaurant, in compania partenerei sale,…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Dupa ce paparazzii Spynews.ro l-a surprins ieri seara pe Gabi Badalau intr-o zona de fițe cu mai multe domnișoare, iar Bianca Dragușanu a confirmat separarea, iata ca vedeta nu se lasa cu una cu doua, dar nici paparazzii noștri. De data aceasta avem imagini bomba cu diva, dar nu singura, ci in compania…

- Un nou cuplu bomba in showbiz. Una dintre cele mai cunoscute vedete, dar și unul dintre fotbaliștii legendari ai Stelei sunt protagoniștii celui mai nou cuplu din showbiz, in acest inceput de an. Despre cine este vorba, aflați imediat.

- Sa vezi și sa nu... crezi! Veste bomba in showbiz! Costeluș Cașuneanu și Ana Maria, din nou impreuna? Cum au fost surprinși cei doi? Imagini de senzație cu afaceristul și fosta soție surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Cu toate ca o vedem mereu cu zambetul pe buze, Oana Roman nu trece prin cele mai bune momente din viața sa. Primele imagini cu mama vedetei, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate! Oana este in permanența langa cea care i-a dat viața! Unde au fost surprinse cele doua? Imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro.