Meteorologii au transmis o avertizare de instabilitate ce va cuprinde și județul Hunedoara, incepand de la ora 12:00, unde cerul se va innora treptat și vor cadea ploi ce vor avea caracter torențial, grindina de mici dimensiuni, vijelii. Instabilitatea se va menține pana joi, 20 iulie 2023 la ora 10:00. De maine, in zona noastra, temperaturile vor mai scadea ușor.

„In intervalul menționat, la inceput in Banat, iar spre seara și noaptea și in Oltenia, vestul Munteniei, Maramureș și local in Transilvania și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin…