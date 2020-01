Nou clip VIDEO cu avionul doborât în Iran O persoana care a postat pe Internet un clip video care arata cum o racheta a lovit avionul civil ucrainean doborat la Teheran a fost reținuta de catre Garzile Revoluționare din Iran, potrivit agenției de presa Fars, citata de Reuters. Rezultatele anchetei vor fi facute publice, a mai transmis agenția... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranienii si-au ingropat miercuri mortii din avionul de pasageri doborat de propria armata, in timp ce autoritatile de la Teheran au facut progrese in identificarea celor 176 de victime ale tragediei aviatice de saptamana trecuta, care a declansat mai multe proteste furioase in ultimele zile, relateaza…

- Corpul Gardienilor Revolutiei din Iran si-a asumat sambata ''responsabilitatea totala'' pentru doborarea avionului ucrainean de pasageri miercuri, la Teheran, a declarat Amirali Hajizadeh, seful Fortei aerospatiale a acestei armate ideologice, transmit AFP si Reuters. ''Asum…

- Avionul ucrainean, care s-a prabusit la inceputul acestei saptamani in Iran, zbura aproape de un sit militar sensibil si a fost doborat din cauza unei erori umane, a informat televiziunea de stat iraniana sambata, transmite Reuters. Cei responsabili vor fi trasi la raspundere, mentioneaza televiziunea…

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…

- Canada a spus joi ca o racheta sol-aer a doborât avionul ucrainean în Teheran, iar guvernul de la Kiev a anunțat ca investigheaza informațiile potrivit carora, la fața locului, au fost gasite resturi ale unei rachete Tor-M1 de fabricație ruseasca, noteaza Reuters.Tor, pe care forțele…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.Posturile…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters. …