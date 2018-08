Nou centru medical regional la Arad Nou centru medical regional la Arad La Arad va functiona un nou centru regional medical de diagnostic si tratament. Este inclus în reteaua militara a Ministerului Apararii Nationale si este destinat atât militarilor si rezervistilor, cât si populatiei civile, ceea ce, dupa cum subliniaza ministrul Mihai Fifor, arata ca alocarea a 2% din PIB are ca rezultat si alte investitii nu numai înzestrarea armatei. Mihai Fifor: "Ne dorim sa fim la sistem deschis. Vom avea aici 16 cabinete pe doua ture, vom avea 22 de medici specialisti, 23 de asistenti medicali,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

