Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat, vineri, ca forul pe care il conduce pune la dispozitie pentru refugiatii ucraineni 700 de locuri de cazare in baze sportive, potrivit news.ro."In aceste vremuri brazdate de razboi, punem la dispozitie 700 de locuri de cazare in baze sportive aflate in administrarea…

- 12 refugiati din Ucraina, femei si copii, au fost gazduiti de Arhiepiscopia Craiovei in parohiile din oras, se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei. Refugiatii au sosit marti in centrele din Craiova, iar opt dintre ei au plecat deja din oras. Arhiepiscopia a anuntat ca in parohiile din Craiova…

- Primaria orasului Intorsura Buzaului a amenajat un centru de donatii pentru persoanele refugiate din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Zecii de mii de refugiați au ajuns in Romania, iar instituțiile fac tot ce pot pentru a-i ajuta pe cei care au fugit din calea razboiului. Universitatea din Pitești pune la dispoziție cazare și masa gratuita pentru sute de refugiați, atat cat le permite spațiul. Universitatea din Pitești, ajutor pentru…

- Bihorenii fac poteca catre vama din Sighetul Marmatiei, Maramures, ca sa duca ajutoare si sa preia refugiati care vor cazare ori transport la granita cu Ungaria. Oamenii simpli au dorit sa se alature voluntarilor si asociatiilor umanitare.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a aprobat, duminica dimineața, masuri pentru organizarea – la nivelul județului Bacau – a sprijinului acordat refugiaților și persoanelor stramutate din Ucraina, in contextul conflictului militar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ”In contextul dificil cauzat de actiunile militare desfasurate pe teritoriul Ucrainei, Compania Nationala Posta Romana anunta ca pune la dispozitie spatiile de cazare din circuitul intern dedicate angajatilor, pentru gazduirea populatiei tarii vecine, refugiate in Romania. Managementul Postei Romane…

- Situația disperata a familiilor din Ucraina i-a determinat pe romani sa se mobilizeze online pentru a veni in sprijinul celor care cauta adapost la noi in țara. Pe rețeaua de socializare Facebook, mai multe familii din Argeș au postat mesaje prin care se ofera sa cazeze familii cu copii celor care cauta…