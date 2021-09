Stiri pe aceeasi tema

- Patru cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in perioada 7 iunie – 2 septembrie, iar o persoana dintre cele infectate a decedat, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza Agerpres . Este vorba…

- Un nou caz de infectare cu tulpina Delta la o persoana vaccinata cu 2 doze RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Direcția de Sanatate Publica Galați a confirmat miercuri un nou caz de infectare cu tulpina Delta la un barbat vaccinat împotriva COVID-19 cu ambele doze, de la Pfizer.…

