Un nou candidat, al doilea, dupa prima serie respinsa de ministrul Tudorel Toadet, a aparut pentru a fi șef al DNA. Este vorba de procurorul militar Nicolae Lupulescu. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Procurorul Lupulescu este cel care, in 2015, a contestat si a pledat impotriva unei solicitari a […]