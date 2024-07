Nou bloc ANL în Ploieşti Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, informeaza comunitatea locala ca ministerul de resort a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru locuințele destinate inchirierii ce vor fi acordate tinerilor specialiști din sanatate. Reamintim ca, Primaria Municipiului Ploiești a demarat proiectul de investiții privind locuințele colective destinate specialiștilor din sanatate, menit sa le ofere facilitatea unei locuințe, prin inchiriere, tinerilor […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

