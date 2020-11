Nou bilanț după tragedia de la Piatra Neamț – 11 morți Unul dintre cei 6 pacienți transferați in stare grava de la Piatra Neamț, in urma incendiului care a dus la moartea a 10 persoane internate pe secția de ATI, a murit. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a precizat ca este vorba despre o femeie de 72 de ani, care era intubata […] The post Nou bilanț dupa tragedia de la Piatra Neamț – 11 morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

