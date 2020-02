Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au anuntat, astazi, un nou bilant ingrijorator al victimelor epidemiei de coronavirus. Intr-o singura zi, respectiv vineri, 69 de persoane au murit din cauza virusului periculos.

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu da PSD-ului soluția pentru criza politica: 'Eu, ca opozant la Guvernul…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost înregistrate 70 de noi decese în provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile, relateaza CNN. Bilanțul noului tip de coronavirus a ajuns la 562 de morți în…

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.Primul caz de coronavirus din India a fost raportat…

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…

- Un cetatean in varsta de 44 de ani a murit in Filipine. El era originar din China, chiar din orasul Wuhan unde a izbucnit focarul de coronavirus. Potrivit surselor din presa straina, barbatul suferea de o forma severa de pneumonie din cauza coronavirusului si a decedat sambata.Este primul deces din…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…