Nou bilanţ al victimelor incendiilor de pădure care au devastat Grecia. Sunt 96 de morţi Un barbat in varsta de 68 de ani a murit in urma ranilor suferite, la scurt timp dupa ce o alta persoana, in varsta de 63 de ani, a decedat din aceeasi cauza, relateaza AFP.



Peste douazeci de persoane se afla in continuare spitalizate, multe dintre acestea fiind in stare critica.



Patru oficiali au fost concediati in urma tragediei, printre care ministrul ordinii publice si al protectiei cetatenilor si responsabili din cadrul politiei si pompierilor, potrivit Agerpres.



Cu toate acestea, guvernul a denuntat mai degraba constructiile ilegale din padurile de pini

