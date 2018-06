Nou bilanţ al seismului din Japonia: patru decese şi 380 de răniţi; numeroase fabrici au oprit producţia Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat patru decese, ranirea a 380 de persoane si a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala, potrivit informatiilor furnizate marti de autoritati si oficialii companiilor si preluate de Reuters. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul de luni, soldat cu 380 de raniti, potrivit celei mai recente estimari guvernamentale comunicate marti. Transmisiunile in direct ale posturilor de televiziune au aratat pereti prabusiti, geamuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

