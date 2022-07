Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 15 persoane au murit in urma unui atac al fortelor rusești la Ceassiv Iar, sustin autoritatile ucrainene. Atacul a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in acest oras de aproximativ 12.000 de locuitori. Potrivit salvatorilor, 24 de persoane sunt inca sub daramaturi, inclusiv un…

- Numarul mare de curse anulate din cauza personalului insuficient a creat situații greu de imaginat pe aeroporturile din Europa. Sute de bagaje zac abandonate, ca urmare a haosului creat. Pe aeroportul din Frankfurt zac abandonate sute de trollere și genți, dupa anularea mai multor zboruri in ultimele…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a constatat ca Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau facute aproape 180.000 de rezervari si s-au platit peste 66,5 milioane de lei. Niciun pasager nu și-a primit banii inapoi, și nici compensațiile legale. ANPC a primit mii de…

- Trupele rusești au ucis 232 de copii și au ranit cel puțin 427, de la inceputul invaziei in Ucraina, pe 24 februarie . Procuratura Generala ucraineana a raportat știrea pe Telegram, potrivit Ukrinform. „In dimineața zilei de 20 mai, peste 659 de copii au fost afectați in Ucraina ca urmare a unei agresiuni…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a fost ridicat, vineri, de procurorii DNA. Edilul a fost condus la sediul central DNA pentru audieri in calitate de suspect intr-un dosar nou. Potrivit unor surse judiciare, Piedone a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni, cand se pregatea…

- Marea metropola chineza Guangzhou (Canton), situata in sudul tarii, a anulat, joi, sute de zboruri si a lansat un program de testare in masa a circa sase milioane de locuitori dupa descoperirea unui singur caz suspect de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aproape fara niciun caz de coronavirus…

- Sute de zboruri Blue Air atat din țara noastra, cat și cu destinația Romania, au fost anulate de companie, care a nu a explicat detaliat motivele. Mii de romani care iși cumparasera bilete de vacanța pentru lunile mai, iunie, și iulie, au aflat ca trebuie sa iși caute alte zboruri, pentru care vor plati…

- SUA și NATO au efectuat, in ultimele doua zile, mai multe zboruri de cercetare deasupra Marii Negre, in spațiul aerian romanesc, pentru culegerea de informații privind scufundarea crucișatorului Moscova al armatei ruse, conform defenseromania.ro. Sursa citata arata ca mai multe avioane de cercetare…