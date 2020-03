Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, noua sunt declarați vindecați și au fost externați.Astazi au fost confirmate 16 cazuri noi, dupa…

- Ziarul Unirea 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 CONFIRMATE oficial: Un pacient este in STARE GRAVA. Situația pe județe Pana astazi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați…

- Pana astazi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 68 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 68 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate miercuri seara în România, ridicând bilanțul la 47 de pacienți infectați cu Covid-19. Este vorba despre o femeie de 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit în Israel și care s-a întors în…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați. Astazi au fost confirmate 8 cazuri noi de infectare cu COVID-19 (coronavirus),…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Astazi, 4 martie, la nivel national sunt in carantina institutionalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…