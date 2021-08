Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza romanii care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie elen (EMY) a emis o prognoza cu privire la aparitia unor fenomene meteo extreme, anume deteriorarea rapida a conditiilor meteo, scaderea semnificativa a temperaturii,…

- Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis Cod Roșu de canicula pentru unele regiuni ale țarii, și portocaliu pentru altele. Temperaturile vor depași 41 de grade la umbra. Ministerul Afacerilor Externe cere cetațenilor romani sa se informeze bine inainte de a pleca in Bulgaria pentru vacanța…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Sunt cozi kilometrice la vama Giurgiu, la intrarea in țara. Turiștii romani se grabesc sa revina in țara dupa ce Grecia a intrat, joi, in zona roșie. Romanii care nu sunt vaccinați sau care nu fac dovada ca au trecut prin boala sunt obligați sa intre in carantina de duminica, 1 august, la revenirea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia, ca Serviciul Național de Meteorologie elen a emis o avertizare meteorologica de ploi abundente, furtuni puternice insoțite local de grindina și intensificari insemnate ale…

- Serviciul pentru Telecomunicatii Speciale a pus, de astazi, la dispozitia persoanelor vaccinate, cu rezultat negativ la test sau care au trecut prin boala portalul care elibereaza Certificatul digital european anti-COVID. Timpul de generare a documentului poate fi de la cateva secunde, pana la o ora.…

- Romanii care vor sa calatoreasca sunt sfatuiți sa evite deplasarile in zonele centrale din capitala Greciei, Atena. O noua atenționare de calatorie vine din partea MAE, care informeaza ca o greva generala de 24 de ore va fi organizata joi, de funcționarii publici din Grecia. Vor fi afectate mai multe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National elen de Meteorologie a emis o prognoza de fenomene meteo extreme (deteriorarea rapida a vremii, furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului…