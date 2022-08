Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a calificat, sambata, ca fiind „din ce in ce mai alarmante” informatiile provenind de la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, la o zi dupa atacurile care au avut loc in apropiere, transmite AFP. Atacurile de vineri sunt „ultimele dintr-o lunga lista de informatii din […] The post Nou avertisment al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica: „Risc real de dezastru nuclear in Ucraina” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .