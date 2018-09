Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si alte 24 ranite intr-un atentat sinucigas la Kabul, comis de un kamikaze pe o motocicleta care si-a detonat incarcatura in apropiere de un convoi al partizanilor. Aceștia comemorau asasinarea, in urma cu 17 ani, a comandantului Massoud, relateaza AFP. Atacatorul…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse citat de Agerpres.ro Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si a detonat incarcatura…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France...

- Cel putin trei persoane au fost ucise, duminica dimineata, in urma exploziei unei masini capcana la Mogadishu, potrivit unui purtator de cuvant al capitalei somaleze, Salah Hassan Omar, citat de AFP. Un...

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 25 de persoane au murit si 35 sunt ranite Cel putin 25 de persoane au fost ucise in urma unui atac terorist sinucigas comis miercuri intr-o zona siita din capitala Afganistanului, Kabul, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. „Din pacate,…

- Un nou atentat cu bomba in Kabul. Tragedia s-a petrecut la aeroportul din Kabul, in urma cu scurt timp. Explozia a fost provocata chiar in momentul in care liderul militar Abdul Rashid Dostum pleca.

- Un atentat sinucigas comis, duminica, in fata sediului Ministerului Dezvoltarii din Kabul, s-a soldat cu cel putin zece morti, conform unui prim bilant, relateaza AFP (news.ro).Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui. Purtatorul…

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.