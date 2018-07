Stiri pe aceeasi tema

- Atac cu bomba la o secție de votare din Pakistan revendicat de gruparea Statul Islamic. Cel puțin 31 de persoane au murit in orașul Quetta in sud-vestul țarii dupa deschiderea secțiilor de votare, scrie BBC News. Alte cateva explozii mai mici au avut loc in alte orașe din Pakistan in ziua alegerilor.…

Cel putin 24 de persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe în apropierea unei sectii de votare din orasul Quetta, în sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe agentia sa de informatii AMAQ, au

- O explozie intr-un combinat chimic a facut 19 morti si 12 raniti in sud-vestul Chinei, au anuntat vineri autoritatile locale, transmite AFP. Explozia s-a produs joi, in jurul orelor 18.30,...

- Trei oameni si-au pierdut viata si cel putin 19 persoane au fost retinute duminica in diferite incidente in timpul scrutinului prezidential si legislativ din Turcia, informeaza EFE. Intr-o altercatie care a avut loc la un centru de votare din Erzurum, din estul tarii, si-au pierdut viata trei persoane…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…

- Autobuzul supraaglomerat, care circula cu o viteza mare, de aproximativ 100 km pe ora, s-a rasturnat in statul indian Uttar Pradesh. Potrivit primelor informatii ale politiei locale, autobuzul s-a rasturnat pe linia ferata si a provocat moartea a cel putin 17 persoane. Numarul ranitilor este…

- Cel putin 15 persoane au fost transportate la spital, dupa producerea unei explozii intr-un restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto, a anuntat presa locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trei dintre raniti se afla in stare critica, a informat serviciul…