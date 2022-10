Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lovit din nou, in cursul nopții, orașul ucrainean Zaporojie. Potrivit autoritaților, un atac cu racheta in centrul orașului a distrus o cladire rezidențiala cu mai multe etaje. In ultima saptamana, 43 de oameni au murit in atacurile rușilor asupra orașului Zaporojie, a declarat președintele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, in discursul adresat natiunii, ca Va veni ziua in care vom vorbi si despre eliberarea Crimeei, informeaza News.ro . „De la 1 octombrie, peste 500 de kilometri patrati de teritoriu si zeci de asezari au fost eliberate de referendumul fals…

- Fortele ruse au lansat luni dimineata aproximativ 10 rachete sol-aer S-300 asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, distrugand obiective de infrastructura civila, intre care un centru de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale, a anuntat seful

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Șeful Administratiei Militare Regionale Mikolaiv, Vitali Kim, a transmis ca, in noaptea de 21 spre 22 septembrie, Rusia a lansat noi atacuri cu rachete asupra orașului Mikolaiv, avariind cladiri rezidențiale și infrastructura civila, relateza RADOR.

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Forțele de Aparare Antiaeriana ale Rusiei ar fi lansat, marți, cel puțin 15 rachete deasupra Hersonului, relateaza corespondentul TASS, informeaza Rador. Pe cerul deasupra orașului sunt vizibile urme de rachete de aparare aeriana si se aud sunete a le exploziilor. Se presupune ca functioneaza apararea…

- Rusia a trimis avioane de lupta de tip Su-34 in spatiul aerian al Belarusului pentru a lansa rachete asupra orasului ucrainean Jitomir, un important centru de transport care face legatura cu Kievul, au anuntat fortele aeriene ucrainene, relateaza CNN.