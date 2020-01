Stiri pe aceeasi tema

Doua rachete s-au abatut miercuri seara asupra Zonei Verzi din Bagdad, unde se afla ambasada americana, a facut cunoscut un responsabil al serviciilor de securitate, noteaza AFP. Chiar inainte de miezul noptii, corespondenti ai agentiei France Presse au auzit mai multe explozii in centrul Bagdadului,

Doua rachete au fost lansate miercuri seara catre Zona Verde din Bagdad, un perimetru ultrasecurizat unde se afla sediile mai multor instituții guvernamentale irakiene și ale unor ambasade, a informat Armata irakiana, citata de Reuters preluat de mediafax

Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de

Trei rachete Katyusha au cazut duminica in capitala irakiana Bagdad, in Zona Verde, o regiune in care se afla cladiri guvernamentale și cladiri care aparțin misiuniilor altor state, au informat surse din poliție, relateaza Reuters.

Sase rachete au lovit duminica capitala irakiana Bagdad, dintre care trei au cazut in Zona Verde, un perimetru puternic securizata in care se afla cladirile guvernului si misiunile straine, informeaza Reuters. Celelalte trei rachete au cazut in Jadriya, o zona rezidentiala din apropiere,

Patru rachete Katiusa au lovit luni o baza militara situata in apropierea aeroportului din Bagdad, sase militari fiind raniti, a anuntat armata irakiana, potrivit AFP si Reuters. Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile neexplodate.

- Patru rachete Katiusa au lovit luni o baza militara situata in apropierea aeroportului din Bagdad, sase militari fiind raniti, a anuntat armata irakiana, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile…

Mai multe rachete au lovit, marti seara, o baza americana situata in vestul Irakului, anunta armata irakiana, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.