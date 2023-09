Nou atac cu drone la granița cu România. Rusia a bombardat portul Izmail înainte de întâlnirea Putin – Erdogan Nou atac cu drone al rușilor in portul dunarean Ismail. Mai multe cladiri, inclusiv depozite, au fost lovite, utilaje agricole și echipamente industriale avariate. Aviatia navala rusa a distrus luni dimineata devreme și patru ambarcatiuni gonflabile de fabricatie americana, care transportau forte de debarcare ale Ucrainei, a anuntat Ministerul rus al Apararii pe aplicatia de […] The post Nou atac cu drone la granița cu Romania. Rusia a bombardat portul Izmail inainte de intalnirea Putin – Erdogan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

