Nou atac cu dronă al forţelor ruse asupra portului Ismail Un nou atac cu drona al rusilor a lovit instalatiile portuare ucrainene din zona portului Ismail de pe Dunare, ucigand o persoana, a spus guvernatorul local. Portul si infrastructura agricola au fost avariate in atacul de peste noapte, potrivit lui Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Moscovei cu privire la noul atac. Izail, aflat la granita cu Romania, stat membru NATO, a fost atacat cu drone rusesti la inceputul acestei saptamani. Ucraina a sustinut ca dronele rusesti au aterizat pe teritoriul Romaniei in timpul acelui atac, dar Romania a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

