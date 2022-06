Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au fost ucise, marti, in urma unui incident armat produs intr-un supermarket din oraselul Schwalmstadt, in centrul Germaniei, anunta autoritatile locale. Politia a fost solicitata la ora 13.00 (14.00, ora Romaniei) la un supermarket Aldi situat in zona Treysa din Schwalmstadt,…

- Cel puțin șase oameni au murit in urma unei explozii in interiorul unei fabrici de produse chimice din India, anunța Reuters. Presa indiana vehiculeaza opt morți, numarul acestora fiind posibil sa creasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Agresorul este un tanar in varsta de 18 ani, care a comis un asasinat ”intr-o maniera atroce și fara sens”, la o școala din localitatea texana Uvalde, a anunțat guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, la o conferința de presa. Potrivit detaliilor date publicitații, ucigașul, Salvador Ramos,…

- Cel putin zece persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un supermarket din orasul Buffalo, in statul american New York, anunta autoritatile americane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat duminica departamentul local de politie pe Twitter. "Politistii au identificat cel putin 15 victime intr-un atac, dintre care sase au murit",…

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc duminica in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat departamentul local de politie pe Twitter, potrivit Reuters si AFP.

- Cel putin trei persoane au murit, intre care o fetita, si pagubele materiale semnificative au fost inregistrate in urma ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore in Paraguay, potrivit echipelor de salvare si autoritatilor locale, relateaza joi EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…