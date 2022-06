Stiri pe aceeasi tema

Cel putin zece persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un supermarket din orasul Buffalo, in statul american New York, anunta autoritatile americane.

Explozia la un cunoscut hotel din centrul Havanei a provocat moartea a cel puțin 22 de persoane și ranirea a peste 70, au declarat martorii și mass-media de stat.

Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la spital in Irak in mai putin de 24 de ore din cauza unor probleme respiratorii provocate de o furtuna de nisip, cea de-a saptea care afecteaza tara in mai putin de o luna, a relatat joi agentia nationala de presa INA, preluata de AFP.

Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac armat vineri in capitala SUA, Washington, a anuntat politia, desfasurata in numar mare la fata locului si in prezent in cautarea unui barbat, noteaza AFP.

Cel putin 35 de persoane au murit intr-un accident de autobuz in Zimbabwe in timp ce erau in drum spre un eveniment de Pasti, informeaza vineri DPA.

Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

Bilantul victimelor atacului de marti impotriva sediului administratiei regionale din Mikolaev, in sudul Ucrainei, se ridica de acum la 20 de morti, a anuntat joi Serviciul ucrainean pentru situatii de urgenta (SES), citat de EFE.

Cel putin patru persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite intr-un bombardament rus vizand un centru medical, la Harkov anunta vineri politia regionala din cel de-al doilea cel mai important oras ucrainean, relateaza AFP.