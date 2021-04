Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost impuscate intr-un sediu FedEx din orasul Indianapolis, cel putin opt oameni fiind uciși in urma atacului armat din SUA. Atacatorul s-a sinucis dupa ce a deschis focul asupra angajatilor FedEx. Mai multi oameni au fost impuscati, vineri, in timpul unui atac armat…

- Cel putin opt persoane au fost ucise in atacul cu arma de foc produs joi seara la Indianapolis, in statul american Indiana, a anuntat politia, transmit Reuters si AFP. Atacatorul s-a sinucis, a mentionat politia. Un prim bilant al incidentului de la o facilitate a companiei de curierat FedEx indica…

- Mai multe persoane fost impuscate joi seara in SUA la o facilitate a companiei de curierat FedEx din Indianapolis, statul Indiana. Conform Indianapolis Star , poliția nu a furnizat numarul victimelor, dar a precizat ca atacatorul s-a sinucis. Ofițerii Departamentului de Poliție Metropolitana din Indianapolis…

- Mai multe persoane au fost ranite joi seara in SUA intr-un incident cu arma de foc la o facilitate a companiei de curierat FedEx din orasul Indianapolis (centrul Statelor Unite), a anuntat vineri politia, transmit AFP si Reuters. Atacatorul s-a sinucis, a mentionat politia. "Avem mai multe persoane…

- Cel putin 90 de persoane au fost ucise sambata, in reprimarea unor noi manifestatii in favoarea democratiei in Myanmar, unde armata a facut o adevarata demonstratie de forta, printr-o defilare cu un arsenal impresionant, la Naypyidaw, relateaza Reuters si AFP.

- Zece persoane, printre care un politist, au fost ucise intr-un atac armat petrecut luni intr-un supermarket din orasul Boulder, situat in apropierea Muntilor Stancosi din statul american Colorado, au comunicat autoritatile locale, anuntand al doilea incident grav de acest fel din ultima saptamana in…

- Zece persoane, printre care un polițist, au fost ucise intr-un atac armat, luni, la un supermarket din orașul Boulder, Colorado, relateaza Reuters. Acesta este al doilea incident grav de acest fel din ultima...

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in Myanmar, dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, care manifestau in mai multe orase impotriva loviturii de stat din 1 februarie . Este cea mai sangeroasa zi, dupa schimbarea brutala a fostului regim, informeaza The Guardian. Ko…