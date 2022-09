Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Varlaam, judetul Giurgiu, intre o cisterna si un autoturism. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Varlaam, in urma producerii unui accident rutier intre un autoturism si o cisterna. La fata…

- Doua cazuri noi de variola maimuței au fost depistate in Romania. Este vorba despre doi barbați cu varste de 21 și 35 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței 36 de pacienți. D.Constantin The…

- Un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu. Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare la domiciliu, a transmis, vineri, Ministerul Sanatatii. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticați cu variola maimuței…

- Mai multe puncte pentru acordarea primului ajutor in perioada caniculei au fost amenajate de autoritati in județul Ilfov. “Am amenajat la Buftea un punct de prim-ajutor intr-unul dintre containerele Consiliului Județean Ilfov. Avem patru containere și ne folosim de ele atunci cand e nevoie. Chiar in…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le-a transmis, miercuri, un mesaj bucureștenilor care au spus ca nu este bine ca ursul sa fie impușcat. „Se vor trezi cu ursul in Cișmigiu, daca nu avem grija”, a spus Tanczos Barna. Ministrul a declarat, marți, la TVR Info, ca ursul nu are ce cauta in intravilan,…

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…

- Doi barbati au fost arestati preventiv dupa ce au spart sediul unui post de Politie din judetul Olt si au furat mai multe dosare penale, pe care l-au distrus. Totul s-a intamplat la sfarșitul lunii iunie in judetul Olt. Cei doi barbati au reusit sa intre in sediul Politiei, sa fure dosarele penale care…