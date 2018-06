Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un nou apel "la incetarea imediata a operatiunilor militare" in sud-vestul Siriei, unde fortele regimului isi continua ofensiva contra gruparilor rebele, transmite AFP. Guterres este "profund ingrijorat" de ofensiva militara a armatei siriene…

- Rusia a facut apel miercuri la comunitatea internationala sa se implice in reconstructia Siriei, estimand ca succesele militare ale regimului permit restabilirea tarii afectate de razboi intr-un stat "unificat si indivizibil", informeaza AFP. "Pentru a obtine reconstruirea regiunilor care…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak. In cadrul unui discurs sustinut in Parlamentul de la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia va continua sa lupte impotriva kurzilor din PKK.…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate vor avea la sfarsitul saptamanii o "intalnire neoficiala" in Suedia pentru a-si regasi unitatea si credibilitatea in contextul in care aceasta instanta este profund divizata in privinta conflictului din Siria, si-a exprimat speranta organizatorul suedez, relateaza…

- "Romania iși reitereaza condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice in Syria, care nu este deloc justificata. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici", a scris Klaus Iohannis pe contul de Twitter. SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…