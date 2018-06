Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat vineri un nou apel "la incetarea imediata a operatiunilor militare" in sud-vestul Siriei, unde fortele regimului isi continua ofensiva contra gruparilor rebele, transmite AFP. Guterres este "profund ingrijorat" de ofensiva militara a armatei siriene in aceasta regiune si de "consecintele sale devastatoare pentru civili", precizeaza un comunicat al purtatorului sau de cuvant, Stephane Dujarric. Secretarul general al ONU aminteste ca aceasta regiune din sud-vestul Siriei face obiectul unui acord de dezescaladare incheiat in iulie 2017, la Amman,…