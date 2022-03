Stiri pe aceeasi tema

- O suta treizeci si sase de copii au fost ucisi, in timp ce alti 199 au fost raniti in razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, potrivit unui nou bilant publicat pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, informeaza The Guardian.

- Peste 527.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din tara vecina si pana in prezent. Potrivit Poliției de Frontiera, la luna de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, din 24 februarie si pana miercuri la ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 527.553…

- Aproximativ 925 de civili au fost ucisi si 1.496 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de The Guardian. Printre cei decedati se numara 11 fete, 25 de baieti si inca 39 copii despre care nu se stie daca erau […] The…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi, joi, in invazia ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci au fost raniti…