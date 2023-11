Nou accident mortal la Jucu. Medicii nu l-au mai putut salva Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, alaturi de un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Gherla au intervenit la un accident rutier petrecut pe raza localitații Jucu de Mijloc. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar echipajele au gasit la fața locului un barbat aflat in stop cardio-respirator. Imediat au fost incepute manevre de resuscitare de catre polițiștii prezenți la fața locului. Manevrele sunt continuate de paramedicii SMURD, iar in sprijin a venit și o ambulanța de terapie intensiva mobila. Din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul barbatului. Articolul… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

