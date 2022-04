Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane sunt date disparute in urma unui accident produs sambata intr-o mina de carbune din Polonia, a anuntat compania miniera JSW. Este al doilea accident in mina produs in aceasta saptamana in Polonia.

- Trei persoane au murit, 21 au fost ranite, iar alte optau fost date disparute in urma a doua explozii de gaz de mina, miercuri, in mina de carbune Pawlowka de la Pawlowice Slawskie (sud), anunta compania miniera JSW, relateaza AFP.

- ”Nivelul ridicat de activitate din piata investitiilor imobiliare in prima parte a acestui an indica faptul ca volumul total al investitiilor in Romania ar putea depasi 1 miliard de euro in 2022, potrivit consultantilor Colliers. Numai cateva tranzactii de mare anvergura, in stadii destul de avansate…

- Pe raza judetului Neamt s-a produs un accident rutier, victime fiind o familie de ucraineni care veneau de la Odessa si se indreptau spre Polonia, la rude. Conducatoarea auto de 47 de ani a atipit la volan. Familia venea de la Odessa si se indrepta spre Polonia. Femeia a suferit o fractura la nivelul…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki a confirmat, vineri seara, ca toți ucrainenii sunt bineveniți pe teritoriul polonez. Pot intra și cei care nu au documente de identitate valide, precum și animalele acestora de companie, potrivit Sky News. ”Granița Poloniei este deschisa pentru toși ucrainenii,…

- ISU Cluj a anunțat astazi, 16 februarie 2022 (ora 11:00), producerea unui accident rutier in satul Martinești. Din primele informații a fost implicat un autoturism. Știre in curs de actualizare.

- Un accident de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, joi seara, in jurul orei 18.30. ”Conducatorul unui autoturism inmatriculat in Polonia, care se deplasa in direcția localitații Apahida s-ar fi angajat in efectuarea unei manevre de depașire peste marcajul longitudinal continuu, intrand in coliziune…