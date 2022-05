Nottingham Forest revine după 23 de ani în Premier League Formatia Nottingham Forest a castigat, duminica, finala barajului pentru promovarea in prima liga engleza, astfel ca va reveni in principalul esalon, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

