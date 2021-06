Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de americanul Frances Tiafoe, cu 6-3, 6-2, sambata, in semifinalele turneului challenger pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 132.280 euro. Copil (30 ani, 228 ATP), venit din calificari, s-a inclinat in fata celui de-al doilea…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger pe iarba de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 132.280 euro, dupa ce l-a invins pe austriacul Sebastian Ofner cu 6-4, 6-4. Copil (30 ani, 228 ATP) a obtinut victoria in 67 de minute…

- Jucatorul roman de tenis Marius Copil (228 ATP) s-a calificat, luni, pe tabloul principal al turneului de tenis, categoria Challenger, de la Nottingham, Marea Britanie, trecand in ultimul tur al calificarilor de indianul Ramkumar Ramanathan (216 ATP), conform mediafax. Marius Copil a caștigat…

- Hubert Hurkacz (37 ATP) s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Miami. Polonezul, cap de serie nr. 26, l-a eliminat în sferturi pe grecul Stefanos Tsitsipas, al doilea favorit al competiției.Hurkacz a avut nevoie de doua ore și 20 de miunte pentru a se impune…