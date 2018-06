Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29 iunie – 7 iulie 2018 va avea loc cea de-a LIII-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, Republica Ceha, unde au fost selectionate sa participe doua filme romanesti: Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari – in regia lui Radu Jude (premiera mondiala…

- Catalin Ionita a cerut, marți, incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din considerente personale, anunta Ministerul de Interne. Noul sef al Politiei Romane este Ioan Buda, fostul sef al Politiei de Frontiera, anunța Mediafax. Alex Militaru The post Ioan Buda, noul…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova organizeaza, intre 27 – 30 iunie, a doua ediție a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS. La aceasta ediție a festivalului sunt organizatori Departamentul de Arte al Universitații din Craiova, Teatrul Național ...

- Cristiano Ronaldo se va desparti de echipa spaniola de fotbal Real Madrid. Decizia superstarului lusitan fiind una “ireversibila”, anunta cotidianul sportiv lusitan Record in editia sa de joi, citat de Agerpres. “O decizie ireversibila: Ronaldo va pleca de la Real Madrid”, titreaza Record pe prima pagina.…

- Romulus Boicu Asa cum va informam la sfarsitul lunii februarie (detalii, aici ), la editia din acest an, a XXVI-a, a Premiilor UNITER, pietreanul Romulus Boicu a fost nominalizat la categoria „Cea mai buna scenografie”. El este scenograf angajat al Teatrului Tineretului, iar spectacolul care i-a adus…

- Incepe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Ca o premiera, in acest an festivalul are un invitat special. Nottara va gazdui șase spectacole selecționate in cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea…

- Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena Teatrului Nottara, in perioada 27 aprilie - 6 mai, in cadrul Fest(in) pe Bulevard, informeaza un comunicat al institutiei de spectacole, transmis miercuri AGERPRES. In acest an, arata sursa citata, festivalul bucurestean…

- Incepe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Ca o premiera, in acest an festivalul are un invitat special. Nottara va gazdui șase spectacole selecționate in cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea…