- E Ziua europeana a parcurilor naționale. Sarbatorirea ei are scopul de a apropia oamenii de natura, de a-i conștientiza in privința importanței ariilor protejate. Sa ne traiasca parcurile și sa avem grija de ele. 1819: SS Savannah incepe o calatorie istorica plecand din Georgia, SUA, spre Liverpool, Anglia, și…

- 964 : Papa Ioan al XII-lea este asasinat. Daca e sa plecam urechea la clevetelile istoriei, ar fi fost ucis de soțul unei amante. Cum o fi fost nu avem de unde ști. Poate sunt vorbe-n vant. Sau poate papa n-o fi fost ușa de biserica. 1804 : Președintele american Thomas Jefferson comanda o expediție…

- 912 : Alexandru devine imparat al Imperiului Bizantin . Ce era sa faca și el, zau așa, sa refuze?! 1968 : A inceput construcția primului autoturism romanesc, Dacia . Dacia 1100, mai precis. Nu arata rau pentru vremurile acelea, fie vorba-ntre noi, chit ca nici nu era culmea cochetariei automobilistice.…

- Deputatul Uniunii Salvați Romania parașutat de la Cluj la Buzau, Emanuel Ungureanu, a lansat un nou atac la ministrul Sanatații, pentru care parlamentarul USR a facut o fixație vecina cu patologicul. El susține ca social-democratul Alexandru Rafila ar fi pregatit un nou tun financiar de consultanta…

- Un nou antibiotic conceput pentru a contracara rezistența antibacteriana, una dintre cele mai mari amenințari la adresa sanatații cu care se confrunta in prezent UE, a fost autorizat, in 22 aprilie, de Comisia Europeana, transmite Euronews . Emblaveo, dezvoltat de Pfizer și aprobat de Comisia Europeana,…

- In cadrul unei coferinte de presa organizata joi, la Geneva, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat ca s-a inregistrat o crestere mare a cazurilor de gripa aviara la oameni, ceea ce este un motiv serios de ingrijorare.

- Este semnalul de alarma tras de medici și autoritați, in cadrul unei conferințe organizata de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, de Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei, in contextul creșterii incidenței tuberculozei, in ultimii ani. In fiecare an, Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- 1912: Juliette Gordon Low a fondat Girl Scouts of the USA. 1922: Mahatma Gandhi a fost arestat in India pentru prima data in timpul mișcarii de independența. 1930: Mahatma Gandhi a pornit Marșul Dandhi Salt, o mișcare de protest nonviolent impotriva impozitarii sarii de catre britanici in India. 1933:…