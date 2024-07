Notițe de calendar – 31 iulie: Maestrul grimaselor 904: Dupa trei zile de asediu, Salonicul cade in mainile sarazinilor, care distrug orașul. Mari neciopliți sarazinii cu pricina, oricat ai fi de nervos, nu se face sa distrugi ca nerodul. Asta e, pesemne nu absolvisera școala de bune maniere. 1498: In cea de-a treia calatorie peste mari și țari, Cristofor Columb devine primul european care descopera insula Trinidad. Nea Columb parca era mai orientat ca o busola, pe bune. 1914: A vazut lumina zilei Louis de Funes. A fost un actor de comedie inimitabil. E drept, il ajuta mult și fața. A ajuns renumit deopotriva pentru dezinilvoltura actoriceasca… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

- Pe 31 iulie, in 1498, Cristofor Columb descoperea insula Trinidad, in 1914 se naștea Louis de Funes, iar in 1919, Carol al Romaniei renunța pentru a doua oara la tron. In 1939 venea pe lume actorul Nicu Constantin, in 1949 se naștea artistul Mircea Baniciu, iar in 1952, Horațiu Malaele.

- 1909: Louis Bleriot, un pionier francez al aviației, a realizat prima traversare in avion a Canalului Manecii. 37 de minute i-a durat aventura. A avut omul ceva curaj, dar uite ca nu l-a avut degeaba. 1968: Richard Nixon, cel care un an mai tarziu avea sa ajunga președinte al SUA, declara, intr-un interviu,…

- 1945: Conferința de la Potsdam a șefilor de stat și guvern ai URSS, Marii Britanii și SUA, consacrata reglementarii situației postbelice in Europa. Altfel zis s-au apucat impricinații sa puna Europa la cale. 1955: A fost inaugurat parcul de distracții „Disneyland”, in prezența a peste 30.000 de vizitatori…

- 1865: A fost impusa pentru prima oara in lume o limita de viteza, in Marea Britanie: 3,2 km/h in oraș și 6,4 km/h la țara. Pesemne la trasuri, ca doar n-o fi fost la mersul pe jos. 1946: La Paris au fost prezentați primii bikini. La o așa invenție vestimentara mulți barbați or fi facut ochii nu cat…

- E Ziua internaționala a jurnalistului sportiv. A fost instituita in 1994 de Asociația Internaționala a Presei Sportive, cu prilejul implinirii a 70 de ani de la inființarea acesteia. La mulți ani și condei bun, jurnaliști de sport, oriunde v-ați afla! 1566: A plecat spre cele veșnice Michel de Nostredame,…

- 1400: S-a nascut Johannes Gutenberg. Este creditat cu crearea unui nou tip de presa tipografica și a unor cerneluri pe baza de uleiuri. Pe scurt, a ramas in istorie ca un meșter de soi al tiparului. 1497: Exploratorul John Cabot declara Canada de Est, dupa ce descinde acolo, drept proprietate a Angliei. Ce…

- 105: Imparatul Traian parasește Roma pentru a purta al doilea razboi impotriva dacilor (105-106). Avea el ce avea cu dacii. 1798: S-a prapadit Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, devenit vestit prin aventurile sale amoroase, pe care și le-a adunat, de altfel, intr-o carte. Una peste alta, pe mulți…

- 1950: Prima ascensiune, una dusa la bun sfarșit, pe varful Annapurna, al 10-lea ca inalțime din lume. O expediție franceza, ai carei membri au avut tenacitatea de a se cațara taman pana unde s-a sfarșit muntele și n-au mai avut unde urca. De apreciat, oricand, cei care iși testeaza limitele, ba și le…