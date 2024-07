Notițe de calendar – 18 iulie: Meteorologia la 141 de ani 1389: Franța și Anglia semneaza Armistițiul de la Leulinghem, parafand o pace care avea sa dureze 13 ani. A fost cea mai lunga perioada de pace din timpul Razboiului de 100 de ani. Iertați exprimarea frusta, dar mult se chelfaneau unii in vremurile acelea. De parca n-aveau de mers la o prașila, ceva… 1711: Marea confruntare de la Stanilești dintre forțele ruso–romane, conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. Victoria turcilor l-a obligat pe Cantemir sa-și lase tronul de izbeliște și sa se refugieze in Rusia, unde a devenit consilierul țarului. Asta… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

