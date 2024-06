Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial pentru publicația britanica The Guardian, Larisa Faber, 38 de ani, scriitoare și actrița luxemburgheza de origine romana, vorbește despre traumele copilariei și chinurile familiei in comunism și proiecteaza alegerile europarlamentare (9 iunie) in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- 105: Imparatul Traian parasește Roma pentru a purta al doilea razboi impotriva dacilor (105-106). Avea el ce avea cu dacii. 1798: S-a prapadit Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, devenit vestit prin aventurile sale amoroase, pe care și le-a adunat, de altfel, intr-o carte. Una peste alta, pe mulți…

- 1950: Prima ascensiune, una dusa la bun sfarșit, pe varful Annapurna, al 10-lea ca inalțime din lume. O expediție franceza, ai carei membri au avut tenacitatea de a se cațara taman pana unde s-a sfarșit muntele și n-au mai avut unde urca. De apreciat, oricand, cei care iși testeaza limitele, ba și le…

- O zi speciala, cea a copilului. O zi care parca ar trebui cumva sarbatorita in fiecare zi, nu doar in 1 iunie. La mulți ani, copii, cu zambet mult și bucurii nenumarate! Sa fiți iubiți și sa aveți parte de tot binele din lume! 1475: Prima mențiune documentara a Craiovei. Și uite-așa, muica, se atestara…

- Roger Federer, 42 de ani, s-a retras din tenis in septembrie 2022, la Laver Cup, iar ultimele 12 zile dinaintea desparțirii oficiale au fost documentate in amanunt de Asif Kapadia, regizor caștigator al premiului Oscar in 2016. Trebuia sa fie un film doar pentru ochii familiei și apropiaților, nicidecum…

- Se sarbatorește Ziua Pamantului. Ideea unei zile a Pamantului i-a venit unui senator american, Gaylord Nelson pe numele sau, in 1970, ea avand menirea de a trezi clasa politica din dezinteresul fața de mediu. Unii nu s-au trezit nici pana azi și nici nu par sa-și fi pus ceasul sa sune. 1500 : Navigatorul …

- Deputatul Catalin Manea, reprezentant al comunitatii rome in Parlament, a facut un apel, luni, in plen, cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, pentru sustinerea demersurilor institutionale prevazute de Legea 238/2023 pentru atribuirea unui imobil pentru Muzeul National de Istorie si Cultura a Romilor,…