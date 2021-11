Organistul Steffen Schlandt prezinta o interpretare atipica a piesei rock „Nothing Else Matters” (Metallica), in cadrul Bisericii Negre din Brașov. Piesa a fost interpretata la o orga cu tonuri medii, din secol XVII, care apraține Bisericii Evanghelice (luterane) din Rupea, instrument care a fost restaurat in 2012 și care a fost amplasat temporar in Biserica Neagra din Brașov. Steffen Schlandt a postat interpretarea pe contul sau de youtube. Asemeni tatalui sau, Steffen Markus Schlandt a urmat o cariera muzicala de execepție, fiind cunoscut pe plan internațioanl pentru concertele susținute la…