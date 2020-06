Stiri pe aceeasi tema

- Notele de la Evaluarea Naționala au fost anunțate luni, rezultatele elevilor fiind afișate atat la avizierele centrelor de examen, dar și pe EDU.RO. Rezultatele Evaluarii Nationale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educatiei. REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2020 EDU.RO. S-au afisat…

- Ministerul Educației și Cercetarii a afișat, luni, rezultatele la Evaluarea Naționala pe site-ul evaluare.edu.ro. 76,10% dintre candidați au reușit sa obțina cel puțin media cinci. Un numar de 839 de elevi au reușit sa incheie examenul cu media 10.

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2020 au fost publicate de Ministerul Educației. In premiera, notele elevilor la examenele de Limba romana, Matematica și Limba materna, precum și media fiecarui elev la Evaluarea Naționala au fost afișate in dreptul unui cod, nu in dreptul numelui elevilor, ca in…

- S-au afișat rezultatele examenului de Evaluare Naționala. Este primul an cand notele sunt afișate prin rezultatele copiilor vor fi afișate Post-ul DAMBOVIȚA: 20 de elevi au promovat Evaluarea Naționala cu media 10 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala vor fi afișate luni, 22 iunie, dupa ce in aceasta saptamana absolventii claselor a VIII-a au sustinut probele scrise la Limba si literatura romana, limba materna si Matematica. Pentru prima, rezultatele de la examenul de Capacitate vor fi afișate intr-un format…

- Pentru prima data in istoria Evaluarii Naționale, notele vor fi afișate anonim, cu un cod in loc de numele elevului. Motivul invocat reprezinta o solicitare a Autoritații Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter...

- Decizia aparține Ministerului Educației care, in cursul zilei de ieri, exact cand absolvenții claselor a VIII-a intrau in salile de examen pentru a susține cea de a doua proba a Evaluarii Naționale, a transmis o circulara prin care anunța ca notele vor fi publicate in format anonimizat. In conformitate…

- ADMITEREA in invatamantul liceal pentru anul scolar 2020-2021 In baza art. 2 din OMEN nr. 4948/2019, prevederile din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, aprobata prin OMECTS nr. 4802/2010, se vor aplica in mod corespunzator,…