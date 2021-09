Stiri pe aceeasi tema

- Icoana din biroul primului ministru a lacrimat. Pelerinii n-au putut vedea minunea. Nici nu se știe daca e adevarat. Mulți nu cred ca premierul se inchina altcuiva decat stapanului de la Cotroceni, tot mai flancat de generali. In prima lectura, politrucii au prezentat un document prin care se dorește…

- Prim-ministru Florin Citu a declarat joi ca informatiile conform carora ar fi luat nota 4 la treapta a doua la liceu sau ca ar fi incercat sa intre la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti reprezinta stiri false. „Nu am luat 4, sa stiti, la treapta a doua. Nu stiu ce e stirea asta, dar nu…

- Prim-ministru Florin Citu a declarat joi ca informatiile conform carora ar fi luat nota 4 la treapta a doua la liceu sau ca ar fi incercat sa intre la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti reprezinta stiri false. "Nu am luat 4, sa stiti, la treapta a doua. Nu stiu ce e stirea asta, dar nu…

- Florin Citu a devenit dependent de putere, la fel ca Liviu Dragnea, afirma USR PLUS intr-o postare pe pagina de Facebook a aliantei, cerand demisia premierului si postand si o imagine in care fac o paralela intre Citu si fostul lider social-democrat. Postarea vine dupa ce si Florin Citu a comparat USR…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti sustine ca este prima universitate din tara care intra in top 600, conform Times Higher Education World University Rankings, editia 2022, potrivit Agerpres. „Academia de Studii Economice din Bucuresti isi reconfirma, pentru al treilea an consecutiv, locul I…

- Academia de Studii Economice din București iși reconfirma, pentru al treilea an consecutiv, locul I in Romania, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2022, și este prima universitate din țara care intra in top 600 in lume intr-un ranking universitar de notorietate.…

- Situatia creata in Sectorul 1 din Bucuresti este unica in felul ei in Romania. Sa nu ridici gunoiul saptamani intregi, sa zaca gramezi de resturi menajere pe strada, sa misune sobolanii ca in evul mediu, este o imagine de cosmar nu doar pentru capitala unei tari, ci pentru orice localitate. Situatia…

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a vorbit despre eliberarea lui Liviu Dragnea și spune ca judecarea cererii de eliberare din inchisoare la Tribunalul Giurgiu i-a purtat noroc fostului lider al PSD. „Ma bucur nespus ca s-a facut dreptate. Sunt emoționata. O sa mergem spre București. Spera…