Stiri pe aceeasi tema

- Partida de gala în Liga 1 la fotbal, sâmbata seara, de la ora 20:00. Cu fostul antrenor, FCSB a batut deja o Craiova, în actuala ediție. Acum, îi iese în cale cea de-a doua formație a Baniei, „Craiova lui Mititelu”.*Meciul din Banie va fi LiveScore pe HotNews.ro…

- Claudiu Keșeru (34 de ani), noul jucator de la FCSB, s-a antrenat miercuri pentru prima data sub comanda lui Edi Iordanescu. Parametrii lui fizici sunt foarte buni și va intra din primul minut in meciul cu Dinamo. ...

- Dario Bonetti i-a iertat pe doi jucatori de la Dinamo, Marco Ehmann și Andreas Mihaiu, dupa ce a fost nemulțumit de ei, din cauza ca nu are ce pune in echipa și pentru a pastra echilibrul in lot. Dinamo a intrat din nou intr-o pasa neagra dupa ce eșecul de la Ovidiu, 0-3 cu Farul, a marcat al treilea…

- Dinamo – Clinceni 3-1 a fost ultimul meci al etapei a treia din Liga 1, etapa care a produs o serie de rezultate neașteptate și a adus in atenție jucatori Dinamo, UTA sau CSU Craiova. Dupa ce a marcat doua goluri pentru „caini”, Deian Sorescu a avut cel mai mare indice InStat, 344, fiind urmat de Desley…

- LPF a alcatuit cea mai buna echipa a etapei cu numarul 2 din Liga 1. La capatul rundei #2 din Liga 1, incheiata cu meciul dintre FC U Craiova și Dinamo, scor 1-0, Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cum arata echipa ideala a etapei. Aceasta cuprinde cate doi jucatori de la UTA, Rapid și FCSB și cate…

- Revenirea Craiovei lui Mititelu in Liga 1 iși consuma in aceasta seara unul dintre cele mai interesante fire narative. Asta pentru ca echipa care pretinde ca ar fi continuatoarea Științei se intalnește cu Dinamo pentru prima oara in ultimii 10 ani. Disputele dintre Craiova și Dinamo au ținut intodeauna…

- Cehul Dusan Uhrin (53 de ani) și-a dat demisia de la Dinamo, urmand a fi inlocuit de Dario Bonetti. Intre timp, Iuliu Mureșan incearca sa-i convinga pe jucatori sa nu plece de la club. Dinamo se poate desparți in aceste zile de fotbaliști importanți ai echipei, Paul Anton, Diego Fabbrini, Adam Nemec,…

- Adrian Mutu ar putea avea probleme la FCU Craiova. Ambițiile nou-promovatei sunt mari, pe masura celor ale lui Adrian Mititelu jr. și ale tatalui acestuia, conducatorii echipei. Noul sezon al Ligii 1 va aduce in fața oltenilor doua partide foarte importante, mai ales pentru fani: cu CFR Cluj, apoi cu…