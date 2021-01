Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii-acționari ai lui Dinamo au anunțat ca l-au convins și pe polonezul Janusz Gol, 35 de ani, sa continue in Ștefan cel Mare și sa accepte micșorarea contractului. La puțin timp dupa ce au anunțat ca Deian Sorescu și Ante Puljic vor continua la Dinamo, suporterii „cainilor” au emis un nou comunicat,…

- Ante Puljic (33 de ani) a comis un penalty in finalul primei reprize din Dinamo - CFR Cluj, la scorul de 0-1. Fundașul croat are cele mai mai multe greșeli de acest gen din Liga 1. In minutul 43 al disputei din Ștefan cel Mare, Puljic a avut o intervenție complet ratata asupra lui Debeljuh. Fundașul…

- Mirel Radoi, 39 de ani, selecționerul Romaniei, a dezvaluit ca FCSB ar fi planuit sa dea vina pe activitatea de la naționala pentru accidentarile recente suferite de Dennis Man (22, extrema dreapta) și Florin Tanase (25, mijlocaș ofensiv). CONTEXT: Dennis Man a ieșit de pe teren in minutul 28 al meciului…

- Ante Puljic, 33 de ani, capitanul lui Dinamo, a explicat suporterilor situația din punctul de vedere al fotbaliștilor, care sunt pacaliți de la o zi la alta. „Nu se rezolva cu un salariu, trebuie alocate 2-3 milioane de euro pentru existența clubului”. - Ante, tu ca lider al echipei cum apreciezi toata…

- Cosmin Contra a oferit prima reacție dupa meciul cu Astra Giurgiu terminat la egalitate, scor 2-2. Scorul a fost dechis de Valentin Gheorghe in minutul 47, dar Dinamo a reușt sa egaleze prin Magaye Gueye, in minutul 57. Cosmin Contra s-a aratat dezamagit de jocul prestat de echipa sa in partida cu Astra…

- Dinamo și Astra au oferit prestații deplorabile pe durata primei reprize, insa ultimele doua clasate din Liga 1 s-au „dezmorțit” dupa pauza. Primii care au modificat tabela prafuita din „Ștefan cel Mare” au fost oaspeții. Constantin Budescu a facut o cursa de senzație, l-a ridiculizat pe neinspiratul…

- Portarul Alexandru Buzbuchi (27 de ani) a greșit flagrant la golul marcat de Vlad Morar (27 de ani), in prima repriza a partidei dintre UTA și Gaz Metan. UTA - Gaz Metan e liveTEXT AICI UTA, una dintre revelațiile acestui sezon, a fost luata prin surprindere in prima jumatate de ora a disputei cu Gaz…

- Formația mureșeana a cedat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-2, in fața echipei Unirea Dej, intr-un meci din cea de-a 9-a etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Reghinenii au deschis scorul prin Adrian ⁰Muraru, in minutul 20, insa oaspeții au egalat grație autogolului semnat de Catalin…