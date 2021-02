Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut pe terenul Astrei, 0-2, iar antrenorul Ionel Gane a primit o veste proasta: doi dintre cei mai buni jucatori vor suspendați pentru urmatorul meci. Avertizați pe finalul primei reprize, fundauul croat Ante Puljic, capitanul echipei, și mijlocașul de banda Deian Sorescu, cel mai bun jucator…

- Astra a caștigat meciul cu Dinamo, scor 2-0. Eugen Neagoe (53 de ani) a primit asigurari ca echipa va merge mai departe și dupa condamnarea patronului Ioan Niculae (66 de ani). Astra - Dinamo, detalii AICI Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul „Interagro”, iar viitorul Astrei…

- Dinamo a fost subordonata in prima repriza a meciului cu Astra, incheiata 0-2. In timpul pauzei, un caine a patruns pe teren și le-a dat batai de cap oamenilor de ordine. Astra - Dinamo, detalii AICI Dinamo nu a avut replica in fața Astrei. Giurgiuvenii, ramaș fara patron, au dat dovada de caracter…

- Valentin Gheorghe (24 de ani) a deschis scorul cu o execuție superba, din lovitura libera, in Astra - Dinamo. Astra - Dinamo, detalii AICI Valentin Gheorghe a ramas principalul om de gol al Astrei, dupa plecarea lui Constantin Budescu. Mijlocașul a reușit o „bijuterie” in minutul 36 al infruntarii…

- Tehnicianul dinamovist Ionel Gane a declarat, duminica seara, dupa meciul cu UTA Arad, scor 1-0, ca isi felicita jucatorii pentru atitudine si a precizat ca echipa nu a riscat in repriza a doua deoarece terenul era unul pe care mu se putea construi, potrivit news.ro. “Sunt foarte bucuros.…

- Eugen Neagoe, antrenorul Astrei, a oferit declarații la finalul remizei cu Craiova (1-1). Toate detaliile despre Astra - Craiova 1-1, AICI „Am inceput bine jocul. Din pacate, dupa gol n-am mai pus presiune. N-am mai avut ocazii de a marca pana in minutul 45, cand Stahl a scapat singur cu portarul. …

- Jucatorii lui Dinamo se așteapta la o noua pacaleala astazi, dar au fost sfatuiți sa mai rabde pana pe 21 ianuarie, cand se va lamuri cumva situația. „Cainii” au memoriile pregatite, așteapta dezlegarile, azi decid cum vor protesta la etapa cu Hermannstadt. Dinamo traiește de o zi pe alta. Și nu de…

- Astra - Chindia se joaca azi, de la 16:45, in penultima partida a etapei a 12-a din Liga I. Giurgiuvenii incearca sa scape de ultima poziție din clasament, iar un succes i-ar ridica pe baieții lui Neagoe doua locuri. Venirea lui Eugen Neagoe a mai liniștit apele de la Giurgiu, iar Astra e neinfranta…