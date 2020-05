Stiri pe aceeasi tema

- …Și așa cum se intampla in viața, „In tot raul e și un…bine”. In cazul de fața referindu-ne la Myanmar, starea precara de dezvoltare, inapoierea economica, autarhia guvernaților militari au facut ca enigmaticul și paradoxalul „Taram de Aur” sa fie ținut departe de agitata lume moderna; cu plusurile…

- Parintele Arsenie Papacioc este cunoscut ca un mare duhovnic al Romaniei. Patriarhul Daniel l-a numit „un vindecator de suflete ranite de pacate”: „Parintele Arsenie era mai mult un vindecator de suflete ranite de pacate, decat un judecator al pacatosilor. Imbina armonios bunatatea milostiva cu indemnul…

- Mai multe pachete cu alimente, dulciuri și produse de igiena, dar și bani au ajuns, in pragul Sarbatorii Invierii Domnului la familii incercate de soarta, din județul Covasna, dar și din Miercurea Ciuc. „Nimic nu ne face mai necesari in lume, ca iubirea ce-o avem pentru semenii noștri.” – Johann Wolfgang…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor distribui luna aceasta peste 20.000 de pachete cu declaratii, masti si dezinfectanti tuturor gospodariilor din municipiu si localitatile apartinatoare, pentru a contribui la protejarea populatiei si la limitarea raspandirii noului coronavirus. Primarul municipiului,…

- Ministerul Apararii Naționale, prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Covasna, desfașoara activitati de recrutare a candidaților – baieți și fete – pentru admiterea la cursurile de formare a ofițerilor și subofițerilor in activitate, pentru anul școlar 2020 – 2021, dupa…

- Un numar de 19 pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt in prezent internati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, cu cinci mai multi decat in ziua precedenta, a informat joi conducerea institutiei. „Primul caz confirmat care a ajuns in spitalul nostru a…

- Trei cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe, dintre care un medic, au demisionat, a informat, miercuri, conducerea institutiei. Directorul medical al SJU, Rosu Matyas, a mentionat, intr-o conferinta de presa online, ca, avand in vedere situatia epidemiologica, nu…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a anuntat joi seara ca a pus cele 30 de camere ale Centrului de Educatie a Adultilor din localitatea Arcus la dispozitia personalului Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe si al Serviciului de Ambulanta, care prezinta un risc ridicat de infectie…