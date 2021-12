Nota zero la concursul pentru angajarea de asistente medicale la DGASPC Gorj

Stiri pe aceeasi tema

- DGASPC Alba protejeaza victimele violenței domestice. La nivelul județului funcționeaza o locuința protejata destinata acestora Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Alba reamintește, cu ocazia zilei de 25 noiembrie – Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra…

- In atenția candidaților inscriși la concursul organizat in data de 12.11.2021, in vederea ocuparii postului de Asistent Medical. Avand in vedere contextul generat de dinamica evoluției situației pandemice, in vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, Directia Generala de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) Neamt a demarat, alaturi de Federatia Internationala a Comunitatilor Educative, campania "19 zile de prevenire a abuzurilor si violentei asupra copiilor si tinerilor". Scopul actiunii ce se desfasoara in perioada…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Gorj are un consililier de etica in baza noii legislații. In urma selecției de dosare a fost numita pe postul respectiv Corina Gabriela Arsenie. Durata mandatului este de trei ani. Consilerul de etica vegheaza la respectarea, monitorizarea…

- Sindicatul Sanitas a organizat, luni, un protest in fata Prefecturii Constanta fata de situatia de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Constanta unde nu sunt fonduri pentru plata salariilor pana la sfarsitul anului. Sanitas solicita Guvernului sa aloce de urgenta…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Constanta se confrunta cu o mare criza financiara. Pentru a putea functiona pana la finalul acestu an are nevoie de peste 23 de milioane de lei.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Buzau, in cadrul Proiectului TEAM-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, identifica și formeaza un numar de 20 de asistenți maternali profesioniști, in vederea angajarii. „Asistentul maternal profesionist este…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului este o instituție care se ocupa de persoanele vulnerabile, de persoane care Post-ul Ela Sandu și DGASPC Dambovița au reușit sa puna zambete pe fețele beneficiarilor. Și tu poți ajuta! apare prima data in Gazeta Dambovitei .