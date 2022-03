Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din aceste week-end pot fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Vineri Al-Ittihad (Cosmin Contra) - Al Hazm, ora 18:05Sassuolo (Vlad Chiricheș) - Spezia, ora 19:45 Sambata AC Monza - Crotone (Ionuț Nedelcearu), ora 15:00Parma (Dennis Man) - Lecce,…

- Razvan Marin (25 de ani) a evoluat in ultimul sfert de ora al remizei dintre Cagliari și Napoli, scor 1-1, in runda cu numarul 26 din Serie A. Walter Mazzarri, antrenorul lui Cagliari, l-a ținut pe Razvan Marin rezerva, pentru prima data in ultimele 9 partide de campionat. Cagliari, formație aflata…

- Mijlocașul roman Razvan Marin (25 de ani) este considerat de presa italiana „omul cheie” al lui Cagliari in duelul cu Napoli din aceasta seara, meci ce conteaza pentru etapa cu numarul 26 din Serie A. Publicația italiana Corriere dello Sport i-a dedicat un articol internaționalului roman, cu ocazia…

- Internaționalul roman Razvan Marin (25 de ani), mijlocașul central al lui Cagliari, a devenit tata pentru prima data. Logodnica fotbalistului, Crina, a dat naștere unei fetițe pe 12 februarie 2022. „Dumnezeu e atat de bun”, a scris tanara pe Instagram, alaturi de o imagine cu mana ei și a fiice sale.…

- Valentin Mihaila a debutat duminica la Atalanta, gruparea din Bergamo pierzând surprinzator, scor 2-1, meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Cagliari (Serie A, etapa XXIV). Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 72 în locul lui Duvan Zapata. La…

- Imprumutat de AC Parma, la Atalanta, Valentin Mihaila este foarte entuziasmat in acest moment de revenirea in Serie A, la una dintre echipele de top. „Ținta“ a acordat un prim interviu la Atalanta și a facut declarații pe placul fanilor. „Ieri ma pregateam alaturi de colegii de la Parma și eram anunțat…

- Cagliari, cu mijlocasul roman Razvan Marin integralist, a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Fiorentina, duminica intr-o partida din cadrul etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Italiei. Gazdele au deschis scorul prin Joao Pedro, in debutul reprizei secunde…

- Razvan Marin (25 de ani), mijlocașul central al lui Cagliari, se pregatește sa fie tatic in noul an. Internaționalul roman va avea parte de primul sau copil, dupa ce Crina, iubita sa, este gravida și va naște o fetita. „E greu sa ma antrenez, sa ma pregatesc pentru postura de tatic. Va fi ceva nou…