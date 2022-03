Nota de plată globală pentru războiul lui Putin Razboiul din Ucraina va perturba comerțul și va infunda lanțurile de aprovizionare, reducand creșterea economica și impingand prețurile mult mai sus pe tot globul, a avertizat joi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica(OECD). Intr-o noua evaluare sumbra, OCDE, formata din 38 de țari, a spus ca in anul urmator, conflictul va reduce produsul intern brut […] The post Nota de plata globala pentru razboiul lui Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

