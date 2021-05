Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40% din populatia din toate tarile ar putea fi vaccinata pana la finalul anului si cel putin 60% pana in primul semestru din 2022, potrivit unui plan prezentat vineri de Fondul Monetar Internaționala, potrivit Reuters citat de Agerpres . FMI susține ca prin acest plan de 50 de miliarde dolari…

- Acest lucru, sustin oficialii FMI, va injecta in economia globala echivalentul a 9.000 de miliarde de dolari pana in 2025, datorita reluarii mai rapide a activitatii economice, iar cel mai mult ar urma sa beneficieze tarile bogate, scrie Agerpres.Criza a provocat decesul a peste 3,5 milioane de persoane…

- Fondul Monetar International a prezentat, vineri, la o reuniune internationala o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru incheierea pandemiei de coronavirus (COVID-19) prin vaccinarea a cel putin 40% din populatia din toate tarile pana la finalul anului si cel putin 60% pana in primul semestru…

- Fondul Monetar International propune 50 de miliarde de dolari pentru stoparea pandemiei de COVID-19. Banii sunt necesari pentru vaccinarea a circa 40% din populatia lumii pana la sfarșitul...

- Fondul Monetar International a prezentat vineri la o reuniune internationala o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru incheierea pandemiei de coronavirus (COVID-19) prin vaccinarea a cel putin 40% din populatia din toate tarile pana la finalul anului si cel putin 60% pana

- Rezervarile brute ale Airbnb au crescut cu 52% in primul trimestru, la 10,29 miliarde de dolari, depasind estimarile analistilor, de 6,93 miliarde de dolari, datorita vaccinarilor pentru Covid-19 si relaxarii restrictiilor, care i-au incurajat pe oameni sa isi programeze vacantele, transmite Reuters,…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a revizuit in crestere estimarile privind vanzarile de vaccin COVID-19 in acest an, pe fondul intensificarii campaniei de vaccinare pe plan global, transmite Reuters. In 2021, vanzarile ar urma sa creasca cu 4,3%, la 19,2 miliarde de dolari, in urma majorarii…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…