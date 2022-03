Stiri pe aceeasi tema

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Ce se intampla acum in țara vecina este revoltator!” martie 1, 2022 09:33 Am votat in plenul Parlamentului adoptarea declarației politice de susținere a integritații teritoriale, suveranitații și independenței Ucrainei. Ce se intampla…

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au adoptat luni, 28 februarie, declarația comuna dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia. „Federația Rusa dorește rescrierea istoriei și reimparțirea lumii in sfere de influența”, se menționeaza in document, despre care se precizeaza ca…

- MAE cere Rusiei sa inceteze imediat agresiunea din Ucraina Foto: mae.ro Ministerul Român de Externe îi cere Rusiei sa înceteze imediat agresiunea neprovocata și sa-si retraga trupele și armamentul de pe întreg teritoriul Ucrainei. Într-un comunicat de presa…

- Ucraina a declarat ca Rusia a desfașurat 203 atacuri de la inceputul zilei, iar luptele au loc pe aproape intregul teritoriu, relateaza Reuters.Intr-o actualizare separata a Ministerului de Externe al Ucrainei, publicata la ora locala 14:00, oficialii au declarat ca un elicopter rusesc K-52 și trei…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la TVR, ca o pozitie neutra in cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu ar feri Romania de „o posibila invazie din partea unui vecin mai puternic”, ci doar ar prinde-o nepregatita. Dincu le-a transmis celor care sustin neutralitatea…

- Romania a anunțat ca va trimite Ucrainei produse medicale Steagul Ucrainei. Foto: facebook.com/europeanparliament. România va trimite Ucrainei produse medicale, analgezice, antiinflamatoare, antibiotice și dezinfectanți pentru suprafețe și mâini - potrivit unei hotarâri…

- Pubicația moscovita Nezavisimaia Gazeta admite, in contextul recentei intalniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca ”Rusia a oferit Occidentului motive pentru un optimism prudent”. ”Trupele rusești participante la exercițiile militare care neliniștesc…

- Peskov a mai spus ca Putin nu a raspuns inca Dumei Ruse despre recunoasterea asa-numitelor „Republici Populare” Donetk si Lugansk, cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Duma i-a cerut marti presedintelui rus sa le recunoasca independenta. O astfel de miscare ar distruge orice speranta de…